Женщина потеряла память и несколько дней провела на кишащем медведями острове

Рыбак на кишащем медведями отдаленном острове Крк в Хорватии нашел потерявшую память англоговорящую женщину, которая провела там несколько дней и не смогла вспомнить, как она оказалась в этом месте. Об этом сообщает издание The Sun.

Рыболов увидел среди скал женщину и вызвал спасателей. Чтобы извлечь ее, потребовалась целая команда специалистов на внедорожниках, которым пришлось пешком пройти несколько километров по скалам.

Спасенной оказалась блондинка в возрасте около 60 лет. Ее лицо было покрыто кровью и ссадинами. Женщина идеально изъяснялась по-английски, хотя ее личность и национальность не установлены. Она не помнила ни как ее зовут, ни каким образом она оказалась на острове. Ни паспорта, ни других документов при страдающей от амнезии не оказалось. Она страдала от обезвоживания и общего истощения. Спасенную госпитализировали.

По данным экспертов, женщина провела на скалах несколько ночей. При этом в окрестностях обитает множество медведей. «Странно, что она, вообще, оказалась в этой местности. Это очень труднодоступная часть бухты, которая отличается невероятно острыми скалами: они буквально режут резину на подошвах ботинок подобно лезвиям», — рассказал местный житель.

«Эта территория не населена даже животными, за исключением диких кабанов и медведей, которые заплывают сюда в поисках еды», — подчеркнул он. Он отметил, что женщина в таком возрасте вряд ли смогла бы проплыть такое расстояние, если только она не обладает выдающейся физической подготовкой.

Ранее сообщалось, что школьница из немецкого города Целле ушла из дома, нашлась в другой стране и, как оказалось, потеряла память. Через две недели после того, как ее объявили пропавшей без вести, французские власти объявили, что девушку нашли в 800 километрах от дома, бродящей по улицам Парижа.

