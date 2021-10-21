Инструктор по выживанию рассказал о порядке действий при встрече с медведем

При встрече с медведем группе из нескольких человек необходимо сгруппироваться, поднять руки, взять в руки палки, чтобы визуально увеличить объем, и медленно отходить назад, такой порядок действий в разговоре с «Лентой.ру» описал инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин. Он также добавил, что, если хищник все же набросился и повалил на землю, победить его в честной схватке можно только ударами ножа в левый бок, где расположено его сердце.

Российский боксер Илья Медведев был введен в искусственную кому после атаки дикого медведя. О состоянии 23-летнего спортсмена рассказал его тренер Дмитрий Косенко. Он отметил, что в данный момент жизни Медведева ничего не угрожает. Боксер получил тяжелые травмы. По словам тренера, ему предстоит длительная реабилитация.

Как победить хищника

По словам Алешкина, первое, что нужно сделать в случае встречи с медведем, находясь в группе из нескольких человек, — встать близко друг к другу, поднять руки и взять палки — так медведь увидит большое пятно и может испугаться.

«Дело в том, что медведи подслеповаты, — объяснил инструктор, — Четко видят только на расстоянии 8-10 метров, дальше — размыто. И, чем больше ваш визуальный объем, тем больше стресса и страха испытает хищник. После того как вы сгруппировались, надо медленно, не переходя на бег, отступать назад. Также необходимо помнить, что в местности, где есть медведи, опасно рыбачить и приносить с собой продукты ловли или охоты: зверь прежде всего реагирует на запах, а рыба осенью вообще может сработать как приманка, на которую он обязательно выйдет».

Также, по словам специалиста, важно избегать мест, откуда идет сильный запах разложения и тлена. Медведи съедают свою добычу не сразу, они закапывают мясо, чтобы оно начало ферментироваться, так что его «заначки» сильно пахнут.

«Вообще медведь может напасть по нескольким причинам. Первое — это если идет медведица с медвежонком, она его защищает. Но это происходит только весной, к осени медвежата уже крупные. Второе — период гона, май-июнь, когда самец может напасть на человека, охраняя свою территорию. Третье — если зверь был ранен кем-то, но не убит. Медведи очень мстительные и могут напасть, такое встречается в местности, где есть охотники. И четвертое, самое редкое, — медведь-шатун, который за осень не набрал жировую массу и не смог залечь в берлогу. От голода он теряет чувство опасности и может накинуться на человека», — перечислил Алешкин.

Если медведь все же напал, единственный возможный способ с ним справиться — наносить удары ножом в левый бок, в сторону сердца. Любой другой порядок действий, по словам инструктора, невозможен, потому что при нападении хищник валит человека на землю и пытается перекусить зоны шеи и головы.

«Так что тут, если не сопротивляться, шансов выжить нет, — заметил эксперт. — Говорят, что еще можно прикинуться мертвым, но это вариант пятьдесят на пятьдесят. Медведь, действительно, может пройти мимо, а может подойти и проверить, попробовав на зуб. Да и в реальности невозможно лежать спокойно, не двигаясь, когда вокруг тебя ходит туша в 300 килограмм».

Ранее 20 октября стало известно, что спортсмен столкнулся с диким зверем в лесу. Он в компании еще двух мужчин возвращался с рыбалки на берегу реки Иртыш. Медведь набросился на рыбаков, один из них погиб. Боксер вступил в схватку с животным и сумел убить его.