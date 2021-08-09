Турист решил отдохнуть в тоннеле и проспал встречу с медведем

Турист в американском штате Монтана прилег отдохнуть в тоннеле и проспал встречу с медведем. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Представители организации по охране дикой природы опубликовали в Facebook фотографии, на которых видно, как медведь проходит через тоннель под автострадой 93 и идет мимо туриста, который укрылся в тоннеле, чтобы поспать.

В подписи к фотографиям говорится, что походник, чье имя неизвестно, проспал этот момент, и медведь прошел мимо без происшествий.

В организации подчеркнули, что дикие животные часто пользуются тоннелями под автомобильными дорогами, поэтому людям желательно избегать их.

«Когда мы проверяем тоннели по работе, у нас с собой спрей от медведей, и мы ведем себя очень осторожно. Пумы, барибалы, медведи гризли, белохвостые олени, койоты и скунсы переходят через тоннели днем и ночью», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что гид, сопровождавший группу туристов в американском национальном парке Катмай, штат Аляска, невозмутимо поздоровался с огромным медведем гризли. На записи слышно, как капитан гидроплана, который привез группу в заповедник, говорит медведю: «Привет, парень!»

