Убивший дикого медведя боксер введен в кому

Российский боксер Илья Медведев введен в искусственную кому после атаки дикого медведя. Об этом сообщает РИА Новости.

О состоянии 23-летнего спортсмена рассказал его тренер Дмитрий Косенко. Он отметил, что в данный момент жизни Медведева ничего не угрожает. Боксер получил тяжелые травмы. По словам тренера, ему предстоит длительная реабилитация.

Ранее 20 октября стало известно, что Медведев столкнулся с диким зверем в лесу. Спортсмен в компании еще двух мужчин возвращался с рыбалки на берегу реки Иртыш. Медведь набросился на рыбаков, один из них погиб. Боксер вступил в схватку с животным и сумел убить его.

Илья Медведев — мастер спорта по боксу. В июле 2019-го он завоевал золото на чемпионате Вооруженных сил России, став лучшим в весовой категории до 64 килограммов.