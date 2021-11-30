Человечеству придется отказаться от пива и видеоигр ради спасения от катастрофы

Ради спасения от глобальной катастрофы человечеству придется существенно изменить привычный образ жизни. Аналитики Credit Suisse выяснили, что среди прочего людям для борьбы с потеплением нужно будет отказаться от видеоигр, частого мытья, употребления пива и мяса, передает РИА Новости.

Исследователи изучили повседневные привычки жителей планеты в разных сферах — еда, путешествия, одежда, развлечения, домашняя техника, фитнес — и предположили, как они будут меняться на фоне глобального потепления. Эксперты выяснили, что в среднем в мире на одного человека приходится 3,4 тонны ежегодных выбросов углекислого газа. Сильнее всего вредит окружающей среде население развитых стран — эмиссии от одного домохозяйства достигали 130 тонн в год.

Аналитики выделили четыре категории потребителей — «мало путешествуют, покупают онлайн», «покупатели со средней мобильностью», «активные покупатели с высоким углеродным следом» и «заядлые путешественники». Для каждого типа людей они рассчитали уровень эмиссий, исходя из образа жизни.

Самыми опасными для планеты оказались «активные покупатели», которые часто ездят в магазины и любят дальние поездки — они выделяют в атмосферу 25 тонн выбросов в год. Следующими по объему ежегодных эмиссий оказались «заядлые путешественники» с 17 тоннами углерода. Оптимальной для климата категорией оказались приверженцы онлайн-покупок и домоседы — на них приходится менее пяти тонн выбросов.

Для снижения углеродного следа до 2500-3000 в год аналитики посоветовали отказаться от красного мяса — вместо него два раза в неделю можно есть курицу и морепродукты. Семь раз в неделю в рацион можно включать овощи, пять раз фрукты и два раза — пасту и картофель. Допустимо употреблять 50 граммов шоколада и чипсов, а также 25 граммов сыра. Среди напитков эксперты призывают отказаться от пива и кофе в пользу вина и диетической содовой.

Путешествия исследователи предлагают свести к минимуму — до одного полета в год на короткое расстояние, 5000 километров на электрокаре, использованию общественного транспорта в городе четыре дня в неделю. Кроме того, пять раз в год можно ездить на средние расстояния, а два раза в год отправиться в длительную поездку. Однако останавливаться в пятизвездочных отелях аналитики не рекомендуют — максимум четыре звезды.

Посещать фитнес следует три раза в неделю по 30 минут, а телевизор предполагается смотреть не больше часа — столько же времени допустимо уделить зарядке смартфона и ноутбука, однако от видеоигр придется отказаться. Скорректировать придется и бытовые привычки — стирать не чаще раза в неделю, принимать душ по восемь минут три раза в неделю и дважды в день смывать туалет. В выборе одежды придется быть аскетичными — на год должно хватить двух пар джинсов, трех рубашек и пяти футболок.

Ранее аналитики выяснили, что жители развитых стран не готовы менять привычки ради спасения планеты. Большинство опрошенных европейцев понимает важность борьбы с климатическим кризисом, но почти половина из них (46 процентов) не собирается корректировать ежедневных образ жизни.