Россияне раскрыли секреты по выбору врача

Россияне придерживаются определенных критериев при выборе врачей — их выяснили медицинский сервис «СберЗдоровье» и медиахолдинг Rambler&Co в совместном исследовании. Его результаты «Ленте.ру» сообщили в «СберЗдоровье».

Так, 24 процента граждан полагаются на рекомендации знакомых, еще столько же ориентируются на близость врача к месту их проживания. Такой же процент доверяет определенной клинике и ходит только туда. При этом для 10 процентов роль играют низкие цены — они исходят из принципа «чем дешевле, тем лучше». Мнению других врачей о коллегах доверяют лишь 7 процентов опрошенных, еще 6 процентов изучают отзывы на сайтах медицинских учреждений, а 4 процента — на сторонних ресурсах. Лишь один процент выбирает врача по принципу «чем дороже — тем лучше».

Для 49 процентов опрошенных роль играет возраст специалиста — они считают, что чем старше врач, тем лучше. Молодым медикам доверяют лишь 7 процентов пользователей. Еще 18 процентов обращают внимание на внешний вид и фотографию врача. Медика-женщину выберут 15 процентов опрошенных, мужчину — 11 процентов.

Показателем профессионализма врача для 40 процентов является отсутствие свободных мест для записи к нему. 27 процентов волнует наличие ученой степени у медика, 25 процентов — его присутствие в публичном поле и наличие высказываний в СМИ. Лишь для 8 процентов важны карьерные достижения.

43 процента россиян ходят к врачу всю жизнь, если находят «своего» специалиста. 35 процентов готовы к замене только в случае переезда или других важных изменений. К разным врачам ходят 22 процента респондентов.

Что касается цен на медицинские услуги, то 55 процентов готовы потратить на первичную консультацию до тысячи рублей, для 31 процента приемлема сумма до 2 тысяч рублей, а каждый десятый опрошенный готов заплатить за первичный прием до 5 тысяч рублей. Лишь 4 процента пользователей готовы тратить больше.

34 процента россиян обращаются к врачу, когда им становится невозможно терпеть дискомфорт и боль. Еще 29 процентов признались, что перед посещением специалиста ждут пару дней, в течение которых надеются, что «пройдет само». 28 процентов респондентов не ходят к врачу вообще и лишь для 9 процентов плохое самочувствие — повод сразу обратиться к медикам.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 19 по 24 ноября 2021 года. Охват составил 1 465 994 миллиона пользователей, из которых 44 процента мужчин и 56 процентов женщин.