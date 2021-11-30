У самой большой кометы обнаружили аномальную активность

Астрономы Университета Мэриленда (США) показали, что самая большая из обнаруженных комет — комета Бернардинелли-Бернштейна (BB) диаметром 100 километров — стала активной вдали от Солнца задолго до того, как считалось ранее. Лед внутри нее испаряется, образуя хвост и кому — облако из пыли и газа. Об аномалии сообщается в статье, опубликованной в The Planetary Science Journal.

Кометы представляют собой скопления пыли и льда, оставшиеся после образования Солнечной системы. Когда комета приближается к Солнцу, лед начинает испаряться. Момент, когда комета становится активной и обзаводится хвостом, зависит от того, из чего состоит лед (воды, углекислого газа, окиси углерода или другого соединения).

Астрономы проанализировали тысячи изображений кометы BB, полученных космическим аппаратом для поиска экзопланет TESS с 2018 по 2020 год. Оказалось, что вокруг кометы возникло туманное свечение пыли, которое, как было подтверждено, является комой. Размер кометы и ее расстояние от Солнца предполагает, что она состоит из оксида углерода, который мог начать испаряться, когда комета могла находится в пять раз дальше от Солнца, чем ее местоположение в момент наблюдения.