Стоимость климатического плана по спасению России оценили

Аналитики «ВТБ Капитала» оценили стоимость климатического плана по спасению России и достижений национальной экономикой углеродной нейтральности. Подсчеты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Авторы рассчитали несколько сценариев и степеней достижения углеродной нейтральности (отказу от вредных выбросов или их компенсации) к 2060 году. Такая цель была ранее поставлена президентом Владимиром Путиным.

Снижение выбросов на 25 процентов к 2060 году обойдется России в 43 триллиона рублей (1,3 процента ВВП ежегодно), на 50 процентов — в 86,6 триллиона (2,7 процента ВВП), на 100 процентов — в 479,8 триллиона (15 процентов ВВП). Таким образом, аналитики пришли к выводу, что со временем цена декарбонизации экономики будет расти из-за инфляции.

При этом авторы подготовили альтернативный и менее затратный вариант достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Он не предполагает полного отказа от выбросов и предусматривает компенсационные меры. Такой план обойдется в 102,7 триллиона рублей и предполагает упор на утилизацию мусора, снижение выбросов метана, декарбонизацию электроэнергетики и проекты в сфере лесного хозяйства. На долю этих отраслей суммарно приходится 59 процентов общего объема выбросов в России.

Также авторы отмечают, что расходы на декарбонизацию могут привести к повышенной инфляции. Наиболее существенным может оказаться рост цен в электроэнергетике и цементной промышленности (28 и 40 процентов соответственно).