Аналитики оценили вероятность глобального локдауна

Каждая новая волна пандемии коронавируса легче отражается на мировой экономике, оценили в рейтинговом агентстве Fitch. По мнению аналитиков, возможность введения глобального локдауна невысока, передает РБК.

В агентстве объяснили, что на данный момент объективной информации о новом омикрон-штамме коронавируса недостаточно, поэтому его последствия рано учитывать в прогнозах экономического роста. Однако эксперты назвали вероятность введения локдауна невысокой. Чтобы оценить опасность омикрон-штамма, потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

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Наиболее существенным риском для мировой экономики станут новые ограничительные меры, которые предпримут страны, если большая опасность омикрон-штамма по сравнению с дельтой подтвердится. Однако в агентстве добавляют, что новая волна коронавируса «оказывает меньшее влияние на экономический рост по мере адаптации экономики, например, за счет изменений в моделях работы и потребления».

В частности, программы вакцинации и более глубокое понимание вируса с научной точки зрения уменьшили зависимость ситуации от административных ограничительных мер. Темпы вакцинации в данном случае могут сыграть решающую роль: так, пример стран Европы и США показывает, что этот процесс уменьшает нагрузку на системы здравоохранения, а также вероятность введения строгих карантинных мер.

«Эти факторы делают маловероятным повторение беспрецедентного сокращения мирового ВВП в первом полугодии 2020 года», — подчеркнули в Fitch.

Ранее глава компании Pershing Square Capital Management Билл Акма увидел пользу для экономики в омикрон-штамме коронавируса. По его мнению, новый вариант COVID-19 может вселить оптимизм в фондовые рынки.