Изменение климата ускорило антарктическое течение

Ученые США и Китая зафиксировали ускорение антарктического циркумполярного течения (АЦТ), которое опоясывает берега Антарктиды и проходит через все часовые пояса. Причиной изменения скорости потока является изменение климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Известно, что по мере потепления преобладающие западные ветры усиливаются. Модели показывают, что усиление ветра не сильно меняет океанические течения, однако подпитывает водовороты, которые представляют собой круговые движения воды. Чтобы понять, как температура воды сказывается на течении, исследователи проанализировали спутниковые данные о высоте поверхности моря, а также показания океанических буев, отслеживающих параметры изменения глобальной циркуляции.

Оказалось, что изменение температуры океана вызывает значительное ускорение океанских течений, в том числе циркумполярного. Вероятно, что скорость течения увеличится еще больше, поскольку Южный океан продолжает поглощать тепло, которое выделяется в среду в результате деятельности человека.

АЦТ отделяет холодную воду на юге от теплой субтропической воды на севере. Северная часть Южного океана поглощает много тепла. Когда градиент или разница тепла между теплой и холодной водой увеличивается, течение между этими двумя массами ускоряется.