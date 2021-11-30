Китайские ученые назвали три главных опасных свойства омикрон-штамма

Китайские ученые назвали три главных свойства нового омикрон-штамма коронавируса, которые стоит опасаться. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов, опрошенных ресурсом «Хуаньцюван».

Так, по мнению директора инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхуна, одна из угроз омикрона кроется в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался. Такая особенность привела к тому, что «живучесть» нового штамма повысилась по сравнению с предыдущими штаммами и в очаге своего появления он уже победил все предшествующие варианты.

Также эксперты отметили ускоренное распространение омикрона. Судя по имеющимся данным, он в рекордно быстрые сроки начинает доминировать в популяциях, куда ему удается проникнуть. Эпидемиолог Чжун Наньшань полагает, что именно этим продиктовано желание ряда стран максимально не допустить проникновение омикрона на свою территорию.

Третьей особенностью выделяют его способность преодолевать уже сформировавшийся в организме человека иммунитет к коронавирусу. К такому выводу пришел ученый Чжан Вэньхун, изучив реакцию стран с высоким уровнем вакцинации (Великобритания, Израиль) на новость о появлении нового штамма.

Тем не менее, китайские специалисты настаивают, что пока рано делать окончательные выводы об опасности омикрона. Они отмечают, что на оценку эффективности существующих вакцин против нового штамма, а также его реальной угрозы и способности заменить собой дельта-штамм потребуется время.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о влиянии омикрон-штамма на течение COVID-19. Он отметил, что при омикрон-штамме тяжелая форма коронавируса может развиваться дольше, чем при других вариантах, из-за большого количества мутаций. Благодаря этому у организма есть больше времени для выработки иммунитета.