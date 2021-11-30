Осужденная за убийство на фоне депрессии 20-летняя украинка умерла в СИЗО

В Полтаве приговоренная к 15 годам заключения за убийство Вероника Моторина умерла в СИЗО

В Полтаве умерла 20-летняя Вероника Моторина, которую украинский суд приговорил к 15 годам заключения по обвинению в предумышленном убийстве инструктора в стрелковом тире. В некоторых Telegram-каналах говорится, что девушка умерла от эпилептического припадка, медики не успели ее спасти. Об инциденте сообщает «УНИАН».

Моторину арестовали в феврале 2020 года. 7 февраля она смертельно ранила инструктора Сергея Смольянинова в стрелковом тире. Суд обвинил девушку в предумышленном убийстве. Моторина заявляла на процессе, что совершила преступление случайно. По уверениям девушки, она пришла в тир, чтобы покончить с собой. Моторина утверждала, что находилась в депрессии из-за конфликта с молодым человеком.

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«Я просто хотела умереть, а получилось так, что я, сама того не желая, унесла жизнь вашего мужа. Теперь этот грех навсегда останется в моей душе и на моей совести. Я не знаю, как с этим жить. Мне очень трудно», — рассказала она на суде, обращаясь к супруге погибшего. Свою вину в убийстве Моторина признала.

Украинский суд не прислушался к показаниям девушки. Моториной дали 15 лет лишения свободы — это максимальный срок лишения свободы по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство» без отягчающих обстоятельств. После оглашения приговора по дороге в СИЗО она попыталась покончить с собой, но осталась жива.

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