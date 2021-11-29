На Украине во время охоты застрелили полицейского

В Черниговской области на охоте был застрелен инспектор патрульной полиции

В Черниговской области Украины во время охоты был застрелен полицейский. Об этом областное управление Национальной полиции Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечается, что накануне 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции, находясь вне службы, отправился на охоту с тремя друзьями.

По данным ведомства, 28 ноября он был ранен своим 39-летним товарищем, который выстрелил из ружья в сторону животного, но случайно попал в правоохранителя. Мужчину с огнестрельным ранением доставили в больницу, однако утром в понедельник, 29 ноября, он скончался.

В настоящий момент Государственное бюро расследований (ГБР) выясняет обстоятельства случившегося. Возбуждено дело по статье 119 («Убийство по неосторожности») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время учений случайно ранили местного жителя, который в это время находился в лесополосе недалеко от полигона.