Украинские военные потренировались и случайно ранили местного жителя

В Днепропетровской области во время учений ВСУ военные случайно ранили местного жителя

В Днепропетровской области военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время учений случайно ранили местного жителя. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает издание Vesti.ua.

В четверг, 18 ноября, в городскую больницу №4 с проникающим огнестрельным ранением шеи был госпитализирован житель села Чкалово Никопольского района. Его состояние оценивалось как средней тяжести.

Предварительно было установлено, что мужчину ранили в лесополосе недалеко от полигона ВСУ, где в это время тренировались военные.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 425 («Небрежное отношение к военной службе») Уголовного кодекса Украины.

В 2018 году в Донбассе украинские военные в «серой зоне» обстреляли автобус с пассажирами. В итоге один человек погиб, а второй был ранен.