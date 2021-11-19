Украинские военные потренировались и случайно ранили местного жителя

В Днепропетровской области военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время учений случайно ранили местного жителя. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает издание Vesti.ua.
В четверг, 18 ноября, в городскую больницу №4 с проникающим огнестрельным ранением шеи был госпитализирован житель села Чкалово Никопольского района. Его состояние оценивалось как средней тяжести.
Предварительно было установлено, что мужчину ранили в лесополосе недалеко от полигона ВСУ, где в это время тренировались военные.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 425 («Небрежное отношение к военной службе») Уголовного кодекса Украины.
В 2018 году в Донбассе украинские военные в «серой зоне» обстреляли автобус с пассажирами. В итоге один человек погиб, а второй был ранен.