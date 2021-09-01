Украинского военного наказали за убийство солдата из-за поста в соцсети

Майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) наказали за убийство сослуживца из-за поста в соцсети. Об этом сообщает «Обозреватель».

Красноармейский районный суд Донецкой области приговорил бывшего начальника отделения связи воинской части В0849 майора Виталия Винника к пяти годам тюрьмы за убийство военнослужащего Олега Томашука. Причиной такого поступка стало видео, которое последний опубликовал весной 2017 года на своей странице в Instagram. Тогда солдат решил поделиться с подписчиками кадрами с выезда на стрельбы.

Затем ему стали поступать звонки и сообщения с обвинениями в том, что он «сдал свои позиции», а майор получил жесткий выговор от начальства. После этого Винник вызвал к себе Томашука и еще трех военнослужащих. В присутствии них он решил уточнить у провинившегося бойца, понимает ли тот, что его проступок приравнивается к госизмене. Получив утвердительный ответ, майор перезарядил перед лицом солдата пистолет и выстрелил ему в голову.

В 2020 году в Донецкой области военнослужащий ВСУ поджег сослуживца. Отмечается, что перед этим злоумышленник ограбил и избил коллегу, а после решил облить горючей жидкостью и поджечь.