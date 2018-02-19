Украинский солдат напился и расстрелял сослуживца

На подконтрольной Киеву территории Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил своего сослуживца. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО (антитеррористической операции) в Facebook.
Инцидент произошел в прифронтовом городе Марьинка. «По предварительной информации, 18 февраля в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий ранил сослуживца», — говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший был эвакуирован в военное медицинское учреждение, однако спасти его жизнь врачам не удалось.
Военный прокурор сил АТО Олег Цицак сообщил телеканалу «112 Украина», что стрелявший был пьян. «Из показаний свидетеля мы узнали, что он был непосредственно очевидцем данного происшествия, и военнослужащий выстрелил в другого военнослужащего. Военнослужащий, который, вероятно, стрелял, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому какие-то объяснения услышать от него вчера мы не имели возможности и права», — подчеркнул Цицак.
15 февраля два морских пехотинца ВСУ в состоянии алкогольного опьянения расстреляли четырех своих сослуживцев. Убийство произошло по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское в Донецкой области.
В январе на британском острове Гернси был убит литовский волонтер Микус Альпс, воевавший в Донбассе на стороне Киева в составе «Украинской добровольческой армии» (УДА, организация запрещена в России). «Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую он вез для военных нужд батальона», — заявили в УДА. Экстремисты возложили вину на Кремль.