Украинский солдат напился и расстрелял сослуживца

На подконтрольной Киеву территории Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил своего сослуживца. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО (антитеррористической операции) в Facebook.

Инцидент произошел в прифронтовом городе Марьинка. «По предварительной информации, 18 февраля в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий ранил сослуживца», — говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший был эвакуирован в военное медицинское учреждение, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

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Военный прокурор сил АТО Олег Цицак сообщил телеканалу «112 Украина», что стрелявший был пьян. «Из показаний свидетеля мы узнали, что он был непосредственно очевидцем данного происшествия, и военнослужащий выстрелил в другого военнослужащего. Военнослужащий, который, вероятно, стрелял, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому какие-то объяснения услышать от него вчера мы не имели возможности и права», — подчеркнул Цицак.

15 февраля два морских пехотинца ВСУ в состоянии алкогольного опьянения расстреляли четырех своих сослуживцев. Убийство произошло по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское в Донецкой области.

В январе на британском острове Гернси был убит литовский волонтер Микус Альпс, воевавший в Донбассе на стороне Киева в составе «Украинской добровольческой армии» (УДА, организация запрещена в России). «Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую он вез для военных нужд батальона», — заявили в УДА. Экстремисты возложили вину на Кремль.

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