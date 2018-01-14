В Британии сожгли воевавшего на стороне ВСУ в Донбассе литовца

На британском острове Гернси был убит литовский волонтер Микус Альпс, воевавший в Донбассе на стороне Киева в составе «Украинской добровольческой армии» (УДА, организация запрещена в России). Об этом говорится на странице группировки в соцсети Facebook.

«Убит Мика, служивший добровольцем на протяжении двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую он вез для военных нужд батальона», — говорится в сообщении. В УДА уточнили, что волонтер должен был доставить бронежилеты и термобелье.

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В местной полиции заявили лишь о, предположительно, останках человека в машине. Экстремисты возложили вину на Кремль.

1 ноября 2017 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе был убит грузинский доброволец ВСУ Георгий Саралидзе. Как рассказал командир подразделения «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили, Саралидзе с группой военных попал в засаду в районе аэропорта Донецка. Он был ранен и перенес 13 операций.

7 сентября в запрещенном в России «Правом секторе» сообщили о гибели в Донбассе одного из лучших штурмовиков 42-летнего Олега Дыньки. Доброволец подорвался на растяжке.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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