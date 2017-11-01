В Донбассе убили пережившего 13 операций грузинского разведчика ВСУ

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб грузинский доброволец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Саралидзе (позывной Гюрза-2). Об этом телеканалу ТСН сообщил командир подразделения «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили.

Саралидзе с группой военных попал в засаду в районе аэропорта Донецка.

На сайте полка Нацгвардии Украины «Азов» сообщается, что позиции, на которых находился погибший, расстрелял БТР ополченцев, Саралидзе получил смертельное ранение в грудь.

«К "Азову" Гюрза-2 примкнул в октябре 2014 года, был бойцом взвода разведки второй роты второго батальона. В мае 2016-го он уволился, пошел в 92-ую бригаду ВСУ. Месяц назад Саралидзе со своими собратьями перевелся в 57-ю бригаду. Даже после ранения и 13 операций Гюрза-2 продолжал воевать», — говорится в сообщении.

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В Донбассе 12 сентября в результате минометного обстрела погиб 23-летний снайпер ВСУ Максим Кривиденко.

За неделю до этого на растяжке подорвался боец штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС, организация запрещена в России) Олег Дынька (позывной Егерь). «Егерь был одним из лучших бойцов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага», — отметили в подразделении.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.



