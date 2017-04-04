Грузинский комбат ВСУ анонсировал операцию «Буря» по захвату Донбасса

Командир «Грузинского легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мамука Мамулашвили заявил, что украинская армия готова к тому, чтобы вернуть Донбасс под контроль Киева. Об этом он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

«Сегодня ВСУ в полной компетенции, чтобы провести наступательную операцию "Буря" и освободить оккупированные территории (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики — прим. «Ленты.ру»). Украинская армия готова к большим вызовам», — заявил Мамулашвили.

Он добавил, что силовикам в Донбассе противостоит состоящая из проплаченных людей «пьяная армия», которая пытается нарушить границу Украины.

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Днем ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сказал, что не верит в возможность возвращения Украиной Крыма и Донбасса. По его словам, в случае окончательной потери Киевом неподконтрольной части Донбасса, «они [Россия] пойдут дальше».

В декабре 2016-го бойцы грузинского батальона пожаловались, что ополченцы ЛНР в районе поселка Троицкое применяют невидимое и беззвучное оружие. Журналистам военнослужащие рассказали, что секретное оружие наносит значительный урон силовикам. Боец с позывным Маэстро посетовал, что ополченцы постоянно продвигаются вперед, «скрываясь за туманом и снегопадами».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.