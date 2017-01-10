Грузинский комбат из ВСУ пообещал в 2017 году захватить всю ЛНР

Командир «Грузинского легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мамука Мамулашвили пообещал в 2017 году вернуть под контроль Киева территорию всей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник, 10 января, он написал на своей странице в Facebook.

«Двигаемся вперед и в 2017-м вернем Луганскую область», — заявил Мамулашвили.

Он также похвастался тем, что в феврале 2016 года его бойцам удалось без потерь передвинуть линию разграничения с ЛНР на два километра и занять высоту 164. Спецоперация была названа «Сохуми» (так в Грузии называют столицу Абхазии Сухум — прим. «Ленты.ру»). Подтверждений этой информации со стороны ЛНР не поступало.

Материалы по теме Проверка на вшивость Подземные бани, чесотка и прочие трудности украинских солдат на передовой

13 декабря бойцы грузинского батальона пожаловались, что ополченцы ЛНР в районе поселка Троицкое применяют невидимое и беззвучное оружие. Журналистам военнослужащие рассказали, что секретное оружие наносит значительный урон силовикам. Боец с позывным Маэстро пожаловался, что ополченцы постоянно продвигаются вперед, «скрываясь за туманом и снегопадами».

В начале декабря начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что с начала конфликта в Донбассе украинская армия потеряла погибшими свыше трех тысяч человек. В свою очередь, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подчеркнул, что небоевые потери ВСУ составили за два года более тысячи человек. Среди основных причин он назвал расстрел сослуживцами, неосторожное обращение с оружием и пьянство.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.