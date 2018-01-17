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Погибшего месяц назад участника АТО нашли живым и под следствием

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Владимир Портянко
Владимир Портянко

Журналисты «Новинарни» обнаружили живым участника боевых действий в зоне АТО (антитеррористической операции, как в Киеве называют боевые действия против самопровозглашенных республик Донбасса — прим. «Ленты.ру»), якобы похороненного месяц назад. Более того, мужчина оказался под следствием, сообщается на сайте украинского издания.

В конце 2017-го в пресс-центре штаба АТО сообщали о гибели троих военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе минометного обстрела под селом Зайцево Донецкой области 17 декабря. По официальной версии, мина залетела в палатку и попала в печку-буржуйку.

При этом в официальной версии произошедшего назывались имена и звания только двух погибших — прапорщика Андрея Сипавки и старшего солдата Тимофея Гениша. Личность третьего уточнили позже в командовании Сухопутных войск только по запросу журналистов, им оказался сержант-контрактник Владимир Портянко из Черниговской области.

Изданию удалось отыскать мужчину в социальных сетях, последняя запись на его странице оказалась датирована вечером 17 декабря. Также они нашли профиль его жены и обратили внимание, что в нем нет записей о смерти мужа. Женщина не приняла запрос на добавление в друзья и не ответила на сообщение журналистов, начинающееся со слов соболезнования.

Кроме того, анонимный источник издания подтвердил, что Портянко жив и проходит лечение в военном госпитале, а также добавил, что тот находится под следствием за дезертирство: сержанта через две недели после обстрела задержали в городе с оружием. Другие источники сообщили, что мужчину подозревают в убийстве своих сослуживцев, якобы погибших с ним во время обстрела в селе Зайцево.

В военном госпитале Чернигова отказались комментировать информацию о лечении Портянко, однако ее подтвердили волонтеры медучреждения. Они сообщили, что сержант лежал там с ожогами обеих кистей рук и был выписан 10 января. Все время он находился под охраной.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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