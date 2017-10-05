Украинские военные застрелили мирного жителя в Луганской области

В Луганской области военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили мирного жителя. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-секретарь Главного управления полиции в регионе Татьяна Погукай, передает LIGA.net.

Убийство произошло в начале сентября в городе Счастье. По версии украинской полиции, местный житель направлялся к мосту, когда бойцы ВСУ открыли предупредительный огонь. «Его предупреждали, чтобы он не подходил. Эта зона заминирована. Его раз предупредили, второй раз, произвели выстрелы в воздух, но он шел с пакетом туда, и они открыли огонь по ногам. Потом сами же отвезли его в больницу, но, по-моему, на следующий день он умер», — рассказала Погукай.

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Издание уточняет, что миссия ОБСЕ в своем отчете за 3 октября информировала о факте стрельбы военнослужащих 6 сентября по мирному жителю, который позднее скончался в больнице от кровопотери.

Ранее 5 октября стало известно, что бойцы ВСУ продолжают самовольно занимать дома мирных жителей в Луганской области. Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о случае избиения пожилого человека, который попросил военнослужащих покинуть занятый ими насильно дом.