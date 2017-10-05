В ЛНР рассказали о занимающих дома мирных жителей бойцах ВСУ

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил пожилого человека, который попросил военнослужащих покинуть занятый ими насильно дом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ЛуганскИнформЦентр.

Как отметил Марочко, ополченцы выявили в населенном пункте Лопаскино на чердаке жилого дома наблюдательный пункт украинских военных. «Жильцы дома пытались попросить военнослужащих покинуть домостроение, но вместо того чтобы выполнить просьбу один из украинских вояк нанес удар автоматным прикладом по спине пожилому жильцу и в грубой форме приказал убраться», — рассказал представитель Народной милиции.

Материалы по теме Введите войска! Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия

Марочко подчеркнул, что украинские военные продолжают использовать жилые домостроения для военных целей. В частности, ВСУ разместили личный состав в здании действующей школы в Станично-Луганском районе, также военнослужащие самовольно заселились в частный дом в Станице Луганской вопреки протестам родственников хозяев жилища.

В феврале также сообщалось о том, что бойцы ВСУ занимают дома мирных граждан в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе.