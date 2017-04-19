СКР обвинил в запрещенных методах ведения войны еще двух украинских офицеров

Еще два офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) заочно обвинены российским следствием в обстрелах мирного населения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Обвинения предъявлены по части 3 статьи 33 и части 1 статьи 356 УК РФ («Организация применения запрещенных методов и средств ведения войны»). Среди обвиняемых — командир 58-й отдельной мотопехотной бригады полковник Сергей Заболотный и командир 16-го мотопехотного батальона той же бригады подполковник Олег Громадский.

Суть обвинений сводится к тому, что они причастны к артиллерийским и минометным обстрелам поселка Спартак и города Ясиноватая Донецкой области Украины. В результате отмечались повреждения жилых домов, также получил тяжелое ранение один из местных жителей.

Следственный комитет России с 2016 года уже предъявил сходные по форме и содержанию обвинения целой группе старших офицеров ВСУ. Так, в их число входят 13 командиров мотопехотных, механизированных, горных, ракетных и артиллерийских бригад, несколько заместителей командиров бригад, а также ряд командиров полков и батальонов.

Кроме того, в августе 2016-го СКР приблизительно на тех же основаниях возбудил дела против ряда действующих и бывших высших должностных лиц силовых структур Украины. Среди них — министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко, командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров, а также бывший командующий сухопутными войсками Анатолий Пушняков.