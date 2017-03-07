СК обвинил украинского полковника в применении комплексов «Точка-У» в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) установил, что приказ на применение ракетного комплекса «Точка-У» против мирных жителей города Ровеньки в Донбассе в 2014 году отдал командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковник Федор Ярошевич. Об этом во вторник, 7 марта, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В заявлении также отмечается, что по фактам многочисленных обстрелов жилых домов в Донецке с 27 февраля по 2 марта текущего года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). В результате произошедшего были ранены два гражданских лица и повреждены более 10 жилых объектов.

13 февраля стало известно, что СКР получил доказательства применения украинскими военными тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в Донбассе. Отмечалось, что следователи располагают свидетельствами его использования при стрельбе по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейном.

В конце ноября 2016-го СКР возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих украинской армии, причастных к артобстрелам населенных пунктов Донбасса в период действия режима прекращения огня.

При обстреле города Ровеньки в 2014 году погибли три человека. Среди них — ребенок 2008 года рождения.