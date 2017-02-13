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СКР получил доказательства использования Киевом комплексов «Точка-У» в Донбассе

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Следственный комитет России (СКР) получил доказательства применения украинскими военными тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в Донбассе. Об этом в понедельник, 13 февраля сообщает пресс-служба СКР.

Следователи располагают свидетельствами использования ракетного комплекса при стрельбе «по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейном города Луганска».

По мнению СКР, «такое вооружение можно отнести к оружию массового поражения, обладающему крайне высокой поражающей способностью на большой площади». В Следственном комитете посчитали, что «применение такого вооружения неизбирательного действия попутно влечет за собой потери и ранения мирных жителей, а также чрезмерное повреждение гражданских объектов» и нарушает ряд международных договоров.

В конце ноября 2016-го СКР возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих украинской армии, причастных к артобстрелам населенных пунктов в Донбассе в период действия режима прекращения огня.

В Следственном комитете не уточнили, на каком основании «Точка-У» была отнесена к оружию массового поражения (ОМП). В устоявшейся международное практике к ОМП относится ядерное, биологическое и химическое оружие. Ряд гуманитарных организаций также включают в список кассетные боеприпасы и противопехотные мины, но эта трактовка не является общепринятой и не закреплена в соответствующих юридических документах.

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