Иностранцы разочаровались в российском госдолге

Иностранные инвесторы разочаровались в российском госдолге и за неделю с 22 по 28 ноября распродали облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму в миллиард долларов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные инвестбанка ING.

Активнее всего нерезиденты распродавали среднесрочные выпуски ОФЗ с погашением в феврале 2024 года. Позиции иностранцев в них сократились на 16,5 миллиарда рублей, или на 4,85 процента. На втором месте по снижению позиций — бумаги с погашением в феврале 2027 года. Отток средств нерезидентов из них составил восемь миллиардов рублей, или 2,55 процента.

Выход нерезидентов из российского госдолга стал частью общей тенденции по распродаже бумаг развивающихся стран. На неделе с 17 по 24 ноября иностранные инвесторы вывели из фондов облигаций GEM (Global Emergency Markets) 1,3 миллиарда долларов, что стало худшим показателем за последние шесть недель.

Вопреки распродаже со стороны нерезидентов и росту доходности, который должен был последовать за этим, ставки на российском долговом рынке снижаются на протяжении нескольких дней подряд. По итогам 29 ноября она составила 8,33 процента годовых по десятилетним ОФЗ, которые считаются ориентиром среди госбумаг.

