Мужчина взломал умную кормушку и подглядывал за хозяйкой собаки через камеру

Неизвестный получил доступ к камере на умной кормушке для собак и подсматривал за хозяйкой

Неизвестный мужчина взломал оснащенную камерой умную кормушку для собак, получил доступ к камере и подглядывал за хозяйкой одного из животных. Об этом сообщает Nine.com.au.

Владелица собаки Анджела Куниберти рассказала, что много лет без всяких проблем использовала умную кормушку для своего питомца. Кормушка оснащена камерой, которая позволяет хозяину наблюдать за своим питомцем, находясь вдалеке от дома, и даже угощать его лакомствами в течение дня.

Однажды женщина проходила мимо камеры и услышала странный звук. «Мужской голос сказал: "Привет, красотка". Я ужасно испугалась», — рассказала Куниберти. Ее собака начала громко лаять. Женщина подумала, что кто-то ворвался в ее дом, однако затем владелица животного осознала, что звук исходит из умной кормушки. «Я увидела, что горит красная лампочка, и подумала, что это странно», — отметила она. Женщина заподозрила, что за ней подсматривают.

Когда Куниберти решила рассмотреть камеру поближе, она услышала мужской смех. Женщина обратилась в компанию-производителя кормушки. Там ей заявили, что, по всей видимости, мужчина взломал ее Wi-Fi сеть и получил доступ к камере. Куниберти удивило произошедшее, так как незадолго до этого она сменила все пароли.

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