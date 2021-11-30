Тысячи пьяных рыб всплыли на поверхность озера и не могли сопротивляться рыбакам

Утечка на винном заводе привела к опьянению нескольких тысяч живущих в озере рыб

Пожар на винном заводе в китайском городском округе Шаосин, провинция Чжэцзян, привел к утечке вина в озеро Цзянь и опьянению нескольких тысяч живущих в озере рыб. На видео произошедшего обратило внимание издание Unilad.

На сделанной очевидцами записи видно, что вся обитавшая в озере рыба всплыла на поверхность. Некоторые пьяные рыбы медленно дергаются, другие погибли из-за алкогольного отравления.

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В озере обитали золотые рыбки, сомы и другие виды. Всплывшие рыбы не могли сопротивляться и стали легкой добычей для рыбаков, которые в большом количестве собрались на берегу озера. Водоем будет очищен после того, как вся рыба поднимется на поверхность.

Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи исследовали воду из пахнувшей пивом реки Вайпио и установили, что она действительно оказалась алкогольной. В департаменте транспорта штата заявили, что провели расследование и установили, что на заводе компании Paradise Beverages, которая занимается пивоварением, произошла утечка.