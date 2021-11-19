Пахнувшая пивом река оказалась действительно алкогольной

Жители американского штата Гавайи исследовали воду из пахнувшей пивом реки Вайпио и установили, что она действительно оказалась алкогольной. Об этом сообщает Country Music Nation.

Местные жители сообщили властям, что река источала сильный запах пива. «В некоторые дни мы приходили сюда, и казалось, что здесь паб, который не открывал свои двери несколько дней», — отметил один из них. Проведенная для установления причины этого явления экспертиза воды показала, что в ней содержится 1,2 процента алкоголя. Кроме того, в воде обнаружили 0,4 процента сахара, который используется для изготовления пива.

В департаменте транспорта штата заявили, что провели расследование и установили, что на заводе компании Paradise Beverages, которая занимается пивоварением, произошла утечка. «Сейчас к нам пришли представители департамента транспорта, и мы общаемся с ними. С нами также связались представители департамента здравоохранения», — сказал начальник производства компании Paradise Beverages Энтони Роу.

Представители Paradise Beverages сначала заявили, что им неизвестно, где может быть утечка алкоголя. Но после осмотра склада оба департамента обнаружили утечку из трубы рядом с автомобильной дорогой. Поток пива вытекал из трубы в ручей на другой стороне автомобильной дороги. Неизвестно, последует ли судебное разбирательство из-за обнаруженного в реке алкоголя.

Ранее сообщалось, что на винзаводе в Испании произошла крупная утечка вина, пишет LADBible. На записи видно, как 50 тысяч литров алкогольного напитка хлещут из поврежденного металлического хранилища и разливаются на большой территории.

