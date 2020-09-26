Испанский завод затопило вином

На винзаводе в Испании произошла крупная утечка вина, пишет LAD Bible. Кадры опубликованы на YouTube-канале AlbaceteCapital Diario.

На видео видно, как 50 тысяч литров алкогольного напитка хлещут из поврежденного металлического хранилища и разливаются на большой территории.

ЧП произошло в поселке Вильямалеа. О пострадавших не сообщается.

В 2018 году в Италии произошла похожая авария. Тогда в итальянском городе Фонтанелле (провинция Тревизо) произошел взрыв цистерны с белым игристым вином, из которой вылилось 30 тысяч литров просекко.