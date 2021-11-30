Главу офиса Зеленского допросили по делу «вагнеровцев»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак был допрошен в рамках уголовного дела о спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал», — заявил Ермак.

29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 участника ЧВК Вагнера. Офис генпрокурора Украины запросил экстрадицию 28 задержанных, которые воевали в Донбассе. Однако Белоруссия отдала их России.

Позже украинские СМИ сообщили, что спецслужбы готовили операцию по задержанию «вагнеровцев». Предполагалось, что они вылетят из Минска в Стамбул, самолет экстренно сядет в Киев, после чего наемников арестуют. Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба утверждает, что Зеленский дал команду перенести спецоперацию, о чем Бурбе сообщил Ермак.