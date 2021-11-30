Украина, Грузия и Молдавия попросили доступ к экономической зоне ЕС

Украина, Грузия и Молдавия попросили обеспечить им доступ к экономической зоне Европейского союза. По мнению руководства этих стран, объединение экономического пространства ускорит интеграцию с ЕС. Стремление стран «Ассоциированного трио» стало известно из сообщения пресс-службы грузинского правительства.

«Премьер-министры Ассоциированной тройки заявили, что их желание состоит в том, чтобы получить доступ к Единому экономическому пространству Европейского Союза и максимально активизировать отраслевое сотрудничество для обеспечения физической интеграции Ассоциированных стран в Европейский Союз», — заявляет правительство Грузии.

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Свое желание премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Грузии Ираклий Гарибашвили и Молдавии Наталья Гаврилица подтвердили 30 ноября на встрече в Брюсселе перед основными переговорами, которые они будут вести с представителями Европейского союза.

«Ассоциированное трио» — политическое партнерство, созданное Украиной, Грузией и Молдавией в Киеве в мае 2021 года. Страны подписали меморандум о создании партнерства для координации диалога и усиления сотрудничества с ЕС с целью ускорить вхождение стран в Единую европейскую экономическую зону.

Ранее Европейский союз пошел на переговоры с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Талибы попросили у европейцев помощи в связи с гуманитарной ситуацией в Афганистане.