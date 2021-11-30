Судмедэксперт пойдет под суд за ложные сведения о гибели московского чиновника

Судебно-медицинский эксперт Александр Пенцаков, проводивший исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, пойдет под суд за халатность и служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По версии следствия, в апреле-августе 2020 года Пенцаков не установил повреждения, свидетельствующие об убийстве чиновника, и сделал вывод о его суициде.

Более того, чтобы скрыть преступление, судмедэксперт внес в заключения заведомо ложные сведения.

Нарушения и нестыковки выявили специалисты Главного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны, изучив документы вскрытия. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве Ошарина.

Пенцакова арестовали. На его имущество стоимостью более 1,5 миллиона рублей наложили арест.

22 апреля 2020 года замглавы столичного департамента культуры обнаружили мертвым в Крыму.