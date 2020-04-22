Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин найдем мертвым в Крыму, сообщает ТАСС.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, тело чиновника обнаружено «в жилище по месту пребывания», признаков насильственной смерти нет.

Ранее в среду о его исчезновении сообщила его дочь Анастасия на своей странице в Facebook.

РИА Новости со ссылкой на источник РИА Новости в полиции республики писало, что правоохранительные органы разыскивают Ошарина. По предварительным данным, чиновник приехал в Ялту на такси из Краснодарского края и больше на связь не выходил.

47-летний Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры города в 2018 году. До этого был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ и директором Московского академического театра им. В. Маяковского.

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