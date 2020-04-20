Бывший футболист сборной Франции пропал во время пандемии коронавируса

Французский полузащитник «Андерлехта» Самир Насри не выходит на связь с представителями клуба во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний бывший футболист сборной Франции отправился в ОАЭ, после чего пропал и перестал выходить на связь с работодателем. Последняя запись в Instagram Насри датируется 1 апреля. Бельгийский клуб может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с футболистом за отказ предоставить данные о своем местоположении.

На фоне паузы в чемпионате Бельгии «Андерлехт» требует от футболистов информации об их передвижениях, а также данных о проведенных тренировках. Насри — единственный игрок клуба, проигнорировавший это требование.

В восьми матчах за клуб Насри забил два гола. Он перешел в клуб из «Вест Хэм Юнайтед». Большую часть карьеры француз провел в Англии. С 2008 по 2011 год он защищал цвета лондонского «Арсенала», после чего перебрался в «Манчестер Сити».

На счету Насри 41 матч и пять голов в составе сборной Франции.

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