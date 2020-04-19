Во Франции футболистов сравнили с рабочими и призвали возобновить сезон

Президент французского «Нанта» Вальдемар Кита призвал возобновить розыгрыш национального футбольного чемпионата. Об этом сообщает Ouest-france.

По мнению функционера, настало время снова начать нормальную жизнь, неотъемлемой частью которой является футбол. Кита также выразил недоумение тем, что некоторые французские рабочие каждый день ездят на работу, а футболисты даже не тренируются.

При этом президент «Нанта» отметил, что возобновление тренировочного процесса и матчей чемпионата должно сопровождаться необходимыми мерами предосторожности. По словам Кита, прекращение паузы также спасет клубы от финансовых проблем.

Розыгрыш футбольных чемпионатов во Франции, как и многих других мировых спортивных соревнований, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент наступления паузы «Нант» после 28 туров имел в активе 37 очков и занимал 13-е место в турнирной таблице элитного французского дивизиона — Лиги 1.

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