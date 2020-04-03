АПЛ продлила паузу в сезоне

Английская премьер-лига (АПЛ) не возобновит сезон-2019/2020 в начале мая. Пауза в чемпионате продлена на неопределенный срок, говорится в заявлении лиги.
«АПЛ вернется, когда это будет безопасно и уместно», — отмечается в тексте. Возобновление турниров не пройдет без поддержки британского правительства и согласия медиков-экспертов.
13 марта АПЛ приостановила сезон из-за развития пандемии коронавирусной инфекции. Перед паузой в чемпионате лидером являлся «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа опережала «Манчестер Сити» на 25 очков. По информации The Sun, в АПЛ рассматривали возможность доиграть оставшиеся 92 матча на нескольких аренах и без зрителей.
По состоянию на 3 апреля в Великобритании зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число умерших от заболевания достигло 3605.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения