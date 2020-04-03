АПЛ продлила паузу в сезоне

Английская премьер-лига (АПЛ) не возобновит сезон-2019/2020 в начале мая. Пауза в чемпионате продлена на неопределенный срок, говорится в заявлении лиги.

«АПЛ вернется, когда это будет безопасно и уместно», — отмечается в тексте. Возобновление турниров не пройдет без поддержки британского правительства и согласия медиков-экспертов.

13 марта АПЛ приостановила сезон из-за развития пандемии коронавирусной инфекции. Перед паузой в чемпионате лидером являлся «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа опережала «Манчестер Сити» на 25 очков. По информации The Sun, в АПЛ рассматривали возможность доиграть оставшиеся 92 матча на нескольких аренах и без зрителей.

По состоянию на 3 апреля в Великобритании зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число умерших от заболевания достигло 3605.

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