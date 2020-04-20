Найдено тело пропавшего без вести фотографа Питера Бирда

Тело пропавшего без вести фотографа Питера Бирда найдено в лесу возле города Ист-Хэмптон на острове Лонг-Айленд. Родственники заявили о его пропаже 19 дней назад, пишет Daily Mail в понедельник, 20 апреля.

Причина смерти не уточняется. Бирд страдал деменцией, ранее он перенес сердечный приступ. Фотографу было 82 года. Его тело нашли после того, как охотник обнаружил кусок его одежды и сообщил в полицию.

— Gerrit-Jan van der Bent (@gjvdbent) 20 апреля 2020, 05:12

Об исчезновении Бирда в правоохранительные органы сообщила его супруга. В последний раз она видела его живым 31 марта возле их дома. Тело обнаружили в 1,6 километра от участка.

Питер Бирд прославился снимками дикой природы Африки. В середине 1960-х он купил ранчо в Кении, где занимался фотографией несколько десятилетий. Он также водил дружбу с художником Энди Уорхолом и был завсегдатаем нью-йоркского клуба «Студия 54».