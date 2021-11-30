Лицо помолодевшей в 58 лет Деми Мур озадачило фанатов

Американская актриса и манекенщица Деми Мур посетила церемонию награждения Fashion Awards 2021 в Лондоне и озадачила фанатов своим внешним видом. Поклонники обругали знаменитость за искусственную внешность на снимках с мероприятия. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

58-летняя артистка появилась на ковровой дорожке с распущенными волосами в облегающем черно-сером платье Fendi длины миди, которое полностью расшито пайетками. Ее образ дополнили черные кожаные туфли на каблуках и перчатки, а также небольшой клатч и минималистичные серьги.

Поклонники принялись обсуждать изменившееся лицо Мур. По их мнению, актриса прибегла к чрезмерному количеству косметологических процедур, чтобы омолодить его. «Ее лицо выглядит так же, как и в начале этого года, когда она появилась на подиуме. Слишком много ботокса и хирургии», «Деми, что же ты наделала?», «Деми Мур выглядит так, будто у нее во рту лимон. Почему люди не понимают, как нелепо они выглядят?», «Она была красивой женщиной. Сейчас лицо Деми выглядит очень странно», — негодовали они.

27 января Деми Мур вышла на подиум показа Fendi в черном атласном костюме. Внимание поклонников привлекло новое лицо актрисы: они высказались в Twitter о возможных пластических операциях знаменитости. «К сожалению, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо», — писали они.