В главной экономике Европы рекордно выросли цены

Инфляция в Германии стала наивысшей с 1992 года и достигла 5,2 процента

В Германии, являющейся главной экономикой Европы, рекордно выросли цены, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальные данные. Показатель инфляции составил 5,2 процента по итогам ноября в годовом выражении, что стало самым высоким уровнем с 1992 года.

При этом в расчете месяц к месяцу рост цен снизился на 0,2 процента. В октябре инфляция в годовом выражении равнялась 4,5 процента.

В качестве основных драйверов роста цен указываются энергоносители (22,1 процента за год), продовольствие (4,5 процента) и услуги (2,8 процента).

Показатель производственной инфляции превышает данные потребительской. В октябре она составила 18,4 процента против 14,2 процента в сентябре, что стало рекордным приростом с 1951 года. В расчете месяц к месяцу (октябрь к сентябрю) потребительская инфляция равнялась 3,8 процента. Официальных данных за ноябрь по потребительской инфляции пока нет.

В качестве главных причин аналитики так же называют подорожание энергоносителей для промышленных потребителей (на 12.1 процента), металлы (37,8 процента), сталь и ферросплавы (56,4 процента), неметаллическое вторичное сырье (91,8 процента).

