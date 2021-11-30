В Керченской крепости возведут храм-маяк Александра Невского

В рамках проекта по восстановлению и благоустройству Керченской крепости в Крыму возведут храм-маяк в честь святого князя Александра Невского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мемориальная зона будет расположена на месте утраченного в 1920-х годах храма. Рядом планируют построить большой общественный центр и масштабный парковый ансамбль.

«Создание культурного центра на территории Республики Крым является важным направлением. Мы всегда поддерживаем музейные проекты, которые направлены на популяризацию истории и науки, а также использования восстановленных комплексов в качестве досуга для приезжающих на отдых», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Заведующий кафедрой военной архитектуры Московского архитектурного института, автор проекта реставрации Петр Панухин заявил, что в настоящее время создается проект по приспособлению крепости Керчи под многофункциональный комплекс. По его словам, на территории также создадут молодежные кластеры, где можно будет проводить съемки кино и театрализованные реконструкции.