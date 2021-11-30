В России заработал бесплатный «социальный интернет»

У россиян появился доступ к ряду социально значимых сайтов даже при нулевом балансе

С 1 декабря в России заработал закон о «бесплатном интернете». Теперь доступ к ряду социально значимых сайтов можно будет получить даже при нулевом балансе, сообщили «Известия».

Отмечалось, что сайты, к которым пользователи интернета будут иметь доступ в любых условиях, должны контролироваться или быть созданными гражданами России, осуществляющими деятельность на территории страны. Помимо этого, они должны размещаться в зонах «.ru, .рф, .su или .дети». При этом не менее 50 процентов аудитории обязаны находиться на территории России.

В общей сложности в список вошел 371 ресурс, включая портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины.

Кроме того, с декабря отечественные сайты, созданные финансовыми мошенниками, начнут блокироваться без решения суда. Речь идет о сайтах, имитирующих официальные сайты банков и финансовых организаций, а также о ресурсах, на которых предлагается участие в финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам.

Ранее российские мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «МегаФон» и Tele2 перестали подключать новых абонентов к тарифам с безлимитным мобильным интернетом, у МТС такая опция осталась только на двух премиальных тарифах.