Мобильные операторы перестали подключать россиян к безлимитным тарифам

Российские мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «билайн»), «МегаФон» и Tele2 перестали подключать новых абонентов к к тарифам с безлимитным мобильным интернетом, у МТС такая опция осталась только на двух премиальных тарифах. Об этом пишет Forbes.

Представители «Вымпелкома» и «МегаФона» сообщили изданию, что в их актуальных тарифных планах такой возможности нет, в Tele2 отметили, что оператор убрал ее много месяцев назад. При этом представитель «МегаФона» пояснил, что после подключения абонент может позвонить в контакт-центр и попросить подключить безлимитный интернет, однако издание не уточняет, на каких условиях.

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Вместе с тем сотовые операторы отметили, что отсутствие возможности подключения безлимитных тарифов не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.

Ранее гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов предупредил, что более половины корпоративных мобильных номеров россиян (16 миллионов) могут отключить от услуг связи после 1 декабря. Отключения могут произойти из-за нарушения закона «О связи», регулирующего оборот серых сим-карт. Согласно внесенным в декабре 2020 года поправкам в закон, корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». Как рассказал Анкилов, более половины клиентов мобильных операторов до сих пор этого не сделали.