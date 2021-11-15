Миллионы россиян предупредили об угрозе отключения от услуг мобильных операторов

«Ъ»: 16 миллионов корпоративных мобильных номеров россиян могут отключить после 1 декабря

Более половины корпоративных мобильных номеров россиян (16 миллионов) могут отключить от услуг связи после 1 декабря. Об этом рассказал «Коммерсанту» гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

По оценке Mobile Research Group, на данный момент в России действует около 32 миллионов корпоративных SIM-карт.

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Отключения могут произойти из-за нарушения закона «О связи», регулирующего оборот серых SIM-карт. Согласно внесенным в декабре 2020 года поправкам в закон, корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». Как рассказал Анкилов, более половины клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения в ЕСИА. Информацию подтвердил еще один собеседник издания, близкий к одному из крупных мобильных операторов.

Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября. Те, кто заключал договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА сразу. Кроме того, для регистрации телематических корпоративных абонентов (М2М, machine to machine), сим-карты которых используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах и других устройствах, был принят переходный период. Они могут внести сведения до 1 марта 2023 года.

Ранее в ноябре сообщалось, что Роскомнадзор лишили возможности собирать все данные о разговорах абонентов. Министерство цифрового развития изменило порядок передачи данных о разговорах. Роскомнадзор сможет запрашивать данные о звонках, передаче данных, расположении абонентов относительно ближайших базовых станций.