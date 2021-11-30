Ревнивый россиянин нанес знакомому более 580 ударов ножом

В Саратове мужчина приревновал своего знакомого к своей сожительнице, схватил нож и нанес ему более 580 ударов, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России (СКР).

Убийство произошло в ночь с 20 на 21 ноября 2020 года. К 31-летнему россиянину и его сожительнице пришли в гости двое знакомых. Позже один из них уехал домой, а со вторым подозреваемый вышел в магазин. Злоумышленник высказал своему гостю свое недовольство тем, что тот оказывал знаки внимания его подруге, дважды ударив его по голове. Тот попытался убежать, но мужчина бросил ему в спину камень, отчего тот упал на землю. Подбежав к жертве, он взял тот же камень и сделал еще 30 ударов.

«Затем достал имевшийся у него при себе раскладной нож и нанес потерпевшему лезвием и другими составными элементами ножа более 580 ударов в область головы, тела, рук и ног, после чего с места происшествия скрылся», — говорится в заявлении СКР.

Судмедэксперты выяснили, что потерпевший скончался из-за травмы головы с переломом черепа, множественных колото-резаных и резаных непроникающих ранений тела и переохлаждения. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Он не признает своей вины.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержали 44-летнюю россиянку, обвиняемую в убийстве своего сожителя по неосторожности. Она ударила возлюбленного ножом за два дня до того, как он скончался, из-за конфликта в ходе употребления алкоголя. После примирения она заклеила рану скотчем и нарисовала вокруг нее зеленкой сердечко.