Россиянка ударила сожителя ножом и нарисовала вокруг раны зеленкой сердечко

Мужчина в Ленобласти скончался через два дня после ножевого ранения от сожительницы

В Ленинградской области задержана 44-летняя россиянка, обвиняемая в убийстве своего сожителя по неосторожности. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, тело мужчины было найдено в квартире города Лодейное Поле. В убийстве заподозрили его сожительницу. Как сообщает издание 47news.ru, обвиняемая ударила возлюбленного ножом за два дня до того, как он скончался — 27 ноября, из-за конфликта в ходе употребления алкоголя. После примирения она заклеила рану скотчем и нарисовала вокруг нее зеленкой сердечко.

Обращаться к врачу потерпевший не стал, а на следующий день даже сделал сожительнице подарок в честь Дня матери. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемой и помещении ее в СИЗО на время следствия.

12 ноября сообщалось, что в Забайкальском крае россиянка, обвиняемая в убийстве гражданского мужа из ревности, предстанет перед судом.