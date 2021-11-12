Россиянка предстанет перед судом за убийство сожителя из ревности

В Забайкальском крае россиянка, обвиняемая в убийстве гражданского мужа из ревности, предстанет перед судом. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 сентября 29-летняя жительница села Новоберезовское, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности поссорилась со своим гражданским супругом. Конфликт перерос в драку, и тогда обвиняемая нанесла 33-летнему мужчине сильный удар ножом. От полученной раны потерпевший погиб на месте.

Женщина была задержана. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемой. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

2 ноября сообщалось, что в Башкирии задержана россиянка, которая из ревности зарезала зашедшую в гости подругу.

