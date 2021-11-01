Россиянка из ревности зарезала зашедшую в гости подругу

В Башкирии задержана зарезавшая подругу россиянка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, трагедии предшествовало совместное распитие алкогольных напитков в квартире у подозреваемой. В какой-то момент женщине показалось, что зашедшая в гости подруга собирается увести у нее супруга. Ревнивица схватила кухонный нож и нанесла несколько проникающих ранений в живот соперницы. Она успела выбежать на лестничную клетку, где и скончалась от кровопотери.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемую и провели опрос свидетелей. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

29 сентября сообщалось, что в алтайском селе Усть-Кан пьяная россиянка убила мужа ножом из-за ревности.