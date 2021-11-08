Россиянин из ревности расстрелял друзей сожительницы из пистолета

В Иркутской области за покушение на убийство двух мужчин задержали российского уголовника

В Иркутской области сыщики задержали 48-летнего россиянина, которому предъявили обвинение в совершении преступления по статье 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 ноября обвиняемый застал сожительницу в компании подруги и еще двух мужчин за распитием алкоголя. Возмутившись увиденным, он выхватил пистолет и открыл по незнакомцам огонь. После этого стрелок скрылся. Потерпевшие получили огнестрельные ранения бедра, но, несмотря на кровопотерю, смогли выжить — бригада скорой помощи быстро приехала.

Подозреваемый был задержан в Чунском районе области, а затем доставлен в следственный отдел. На время следствия его арестовали и поместили в СИЗО. Ранее он уже был судим за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

6 ноября сообщалось, что в Приморском крае россиянин в порыве ревности убил зашедшего навестить детей экс-мужа сожительницы